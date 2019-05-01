"Спрошу за каждое слово": Ломаченко ответил оскорблявшему его боксеру (видео)

Украинский чемпион высказался о возможном бое с Теофимо Лопесом.

Чемпион мира по версиям WBO и WBА в легком весе Василий Ломаченко отреагировал на оскорбления со стороны американского боксера Теофимо Лопеса.

Об этом Ломаченко высказался в интервью Youtube-каналу LOMA Official TV.

"Отец мне говорил в детстве: "Если ты сильный, покажи, что ты слабый. Но если ты слабый, покажи, что ты сильный". В данной ситуации видно, что Теофимо Лопес и его отец показывают, что они сильные. Сильный человек никогда не будет кричать об этом, не будет пытаться кого-то оскорбить. Он все докажет делом, а не словом", - сказал Ломаченко.

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Ломаченко считает, что Лопес использует его фамилию для раскрутки:

"Пока это все разговоры, его стратегия по поводу бизнеса. Пока он молчал, никто его не знал и ничего о нем не слышал, несмотря на то, что он завершал поединки нокаутами. Они просто выбрали тактику использования моего имени для своей же раскрутки, чтобы заработать деньги на будущем бое. У них это хорошо получается, народ в Америке хавает это".

Ломаченко подчеркнул, что в ринге Лопесу придется отвечать за свои слова:

"Мне все это тоже нравится, потому что я в очень хорошей позиции. Он наговорил уже до такой степени, что я уже знаю, как буду вести бой. Я буду в поединке спрашивать за каждое слово, которое было сказано. Плюс мне ничего не нужно делать для раскрутки этого поединка. Я просто буду молчать, он сам все сделает. Мы выйдем в ринг, и каждый покажет, кто на что горазд".

Отметим, что Лопес ранее не раз оскорблял Ломаченко, в частности, назвав украинца "с**** сын".

УНИАН ранее сообщал о том, как Ломаченко может собрать все чемпионские пояса.