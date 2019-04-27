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Усик показал, как готовится к дебюту в супертяжелом весе на киевском пляже (видео)

18:30, 27 апреля 2019
Бокс
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Александр Усик в Киеве готовится к бою против Карлоса Такама / фото: instagram.com/usykaa

Видео тренировки Усик опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Украинский боксер провел зажигательное занятие на пляже киевского озера Тельбин. Отметим, что на этом пляже Усик уже тренировался в марте.

Напомним, следующим соперником Усика станет камерунец Карлом Такам. Бой пройдет 25 мая в американском городе Оксон-Гилл в штате Мэриленд.

УНИАН также сообщал о том, что чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа выразил желание посетить дебютный поединок Усика в супертяжах.

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Теги: #бокс#Александр Усикпогода в Киеве