Усик показал, как готовится к дебюту в супертяжелом весе на киевском пляже (видео)
18:30, 27 апреля 2019Бокс
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Украинский чемпион провел зажигательную тренировку на берегу озера Тельбин.
Александр Усик в Киеве готовится к бою против Карлоса Такама / фото: instagram.com/usykaa
Чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в Киеве продолжает подготовку к дебюту в супертяжелой весовой категории.
Видео тренировки Усик опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
Украинский боксер провел зажигательное занятие на пляже киевского озера Тельбин. Отметим, что на этом пляже Усик уже тренировался в марте.
Напомним, следующим соперником Усика станет камерунец Карлом Такам. Бой пройдет 25 мая в американском городе Оксон-Гилл в штате Мэриленд.
УНИАН также сообщал о том, что чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа выразил желание посетить дебютный поединок Усика в супертяжах.
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