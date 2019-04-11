Ломаченко вручили титул суперчемпиона по версии WBO

Организация отметила достижения украинского боксера.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO украинец Василий Ломаченко получил от Всемирной боксерской организации (WBO) пояс суперчемпиона.

Примечательно, что титул суперчемпиона дает Ломаченко право претендовать на пояс WBO в любой весовой категории. Также обладатель такого трофея может получить незамедлительный реванш, если он проиграет в бою за чемпионский пояс.

Напомним, что следующий бой украинец проведет против британского претендента Энтони Кроллы. Поединок состоится 12 апреля на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, США.

Напомним, что накануне состоялось официальное взвешивание Ломаченко и Кроллы. Ранее стало известно, сколько боксеры получат за поединок.