Ломаченко вручили титул суперчемпиона по версии WBO
Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO украинец Василий Ломаченко получил от Всемирной боксерской организации (WBO) пояс суперчемпиона.
Примечательно, что титул суперчемпиона дает Ломаченко право претендовать на пояс WBO в любой весовой категории. Также обладатель такого трофея может получить незамедлительный реванш, если он проиграет в бою за чемпионский пояс.
@VasylLomachenko honored with Lightweight Super Champion Belt at @trboxing presser for Loma v. Crolla on @espnpic.twitter.com/1sZWMPXgSv— WBO (@WorldBoxingOrg) April 10, 2019
Напомним, что следующий бой украинец проведет против британского претендента Энтони Кроллы. Поединок состоится 12 апреля на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, США.
Напомним, что накануне состоялось официальное взвешивание Ломаченко и Кроллы. Ранее стало известно, сколько боксеры получат за поединок.