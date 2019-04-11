Ломаченко и Кролла провели дуэль взглядов в преддверии поединка (видео)
10:31, 11 апреля 2019Бокс
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Украинец и британец сойдутся в ринге в ночь на 13 апреля.
Василий Ломаченко и Энтони Кролла / BoxingScene
Чемпион мира в легком весе по версии WBO и WBA украинец Василий Ломаченко и британский претендент Энтони Кролла провели дуэль взглядов перед поединком в Лос-Анджелесе, США.
Поединок Ломаченко – Кролла пройдет в ночь на 13 апреля на арене Staples Centre.
Ранее стало известно, сколько боксеры заработают за встречу в ринге.
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