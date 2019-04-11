Ломаченко и Кролла провели дуэль взглядов в преддверии поединка (видео)

Украинец и британец сойдутся в ринге в ночь на 13 апреля.

Чемпион мира в легком весе по версии WBO и WBA украинец Василий Ломаченко и британский претендент Энтони Кролла провели дуэль взглядов перед поединком в Лос-Анджелесе, США.

Поединок Ломаченко – Кролла пройдет в ночь на 13 апреля на арене Staples Centre.

Ранее стало известно, сколько боксеры заработают за встречу в ринге.