Спарринги с россиянином и пробежки по пляжу - как Ломаченко готовится к бою с Кроллой (фото)

12 апреля украинец будет защищать свои чемпионские титулы в США.

Чемпион мира по боксу по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко продолжает активную подготовку к своему следующему бою против Энтони Кроллы.

Украинский боксер неутомимо работает в тренировочном лагере в Калифорнии. Подготовка ведется на различных локациях, как в спортзале, так и на свежем воздухе, сообщает "ТСН-Проспорт".

Спарринг-партнером Ломаченко является российский боксер Василий Беспутин. Именно в его компании украинец выполнял беговые упражнения на берегу океана в Калифорнии.

Также Ломаченко регулярно дает силовые нагрузки и работает с боксерскими грушами.

Как сообщал УНИАН, свой следующий поединок Василий проведет 12 апреля. Его оппонентом будет британец Энтони Кролла.

Напомним, что в своем последнем бою Ломаченко по очкам уверенно победил Хосе Педрасу. Таким образом, победив пуэрториканца, украинец впервые в карьере объединил пояса.