Усик и Ломаченко-старший стали лауреатами премии Американской ассоциации журналистов
11:36, 30 января 2019Бокс
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Определены лучший боксер и лучший тренер года.
Усик стал лучшим по версии американских журналистов / K2 Promotions
Американская ассоциация журналистов, которые пишут о боксе, определилась с победителями в различных номинациях по итогам 2018 года.
Лучшим боксером года признан украинец Александр Усик, сообщает Sport.ua со ссылкой на ESPN.
В минувшем году спортсмен добыл 3 победы, разобравшись с Майрисом Бриедисом, Муратом Гассиевым и Тони Беллью.
Украинцы побеждают в этой номинации второй год подряд - в 2017 лучшим признали Василия Ломаченко.
Лучшим тренером года признан Анатолий Ломаченко. Он стал обладателем этого статуса второй год подряд.
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