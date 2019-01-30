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Усик и Ломаченко-старший стали лауреатами премии Американской ассоциации журналистов

11:36, 30 января 2019
Бокс
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Усик стал лучшим по версии американских журналистов / K2 Promotions

Лучшим боксером года признан украинец Александр Усик, сообщает Sport.ua со ссылкой на ESPN. 

В минувшем году спортсмен добыл 3 победы, разобравшись с Майрисом Бриедисом, Муратом Гассиевым и Тони Беллью.

Украинцы побеждают в этой номинации второй год подряд - в 2017 лучшим признали Василия Ломаченко.

Лучшим тренером года признан Анатолий Ломаченко. Он стал обладателем этого статуса второй год подряд.

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Теги: #США#бокс#Усик абсолютный чемпион мира#Анатолий Ломаченко