Усик и Ломаченко-старший стали лауреатами премии Американской ассоциации журналистов

Определены лучший боксер и лучший тренер года.

Американская ассоциация журналистов, которые пишут о боксе, определилась с победителями в различных номинациях по итогам 2018 года.

Лучшим боксером года признан украинец Александр Усик, сообщает Sport.ua со ссылкой на ESPN.

В минувшем году спортсмен добыл 3 победы, разобравшись с Майрисом Бриедисом, Муратом Гассиевым и Тони Беллью.

Украинцы побеждают в этой номинации второй год подряд - в 2017 лучшим признали Василия Ломаченко.

Лучшим тренером года признан Анатолий Ломаченко. Он стал обладателем этого статуса второй год подряд.