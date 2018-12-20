Баскетболист сборной Украины выиграл суд у итальянского клуба

В бывшем клубе украинца сложности с выплатой зарплаты.

Баскетболист национальной сборной Украины и Днепра Кирилл Фесенко выиграл дело в арбитражном суде у своего бывшего клуба - итальянского Авеллино.

Бывший игрок сборной Украины — один из многих баскетболистов Авеллино, которые обратились в суд в связи с невыплатой заработной платы, сообщает SportArena со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Сейчас клуб находится в сложном финансовом положении, что подтвердил владелец команды, хотя команда и находится на пятом месте в турнирной таблице итальянской Лиги А.

Фесенко попрощался с Авеллино минувшим летом, когда у него истек контракт с клубом, к тому же, он перенес операцию на колене, после чего подписал соглашение с Днепром.

В Украине Фесенко известен по выступлениям за Азовмаш, Черкасские Мавпы и БК Донецк, куда вернулся после пяти лет пребывания в сильнейшей лиге мира - североамериканской НБА.