Как отмечают армянские источники, новый "президент" сепаратистов Шахраманян является креатурой своего предшественника на этом посту Арутюняна, и полностью им контролируется.

МИД Украины осудил проведение "президентских выборов" в армянском сепаратистском анклаве азербайджанского Карабаха. "Украина в очередной раз выражает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана в ее международно-признанных границах…", - отмечается в заявлении. Вслед за Украиной эти выборы "президента" осудили Молдова, Грузия, Турция и ЕС, а также Британия, Пакистан и генсек Совета Европы Бурич.

Как отмечают армянские источники, новый "президент" сепаратистов Шахраманян является креатурой своего предшественника на этом посту Арутюняна, и полностью им контролируется.

Следует пояснить, что это - тот самый Арутюнян, который одним из первых в феврале прошлого года обратился к Путину с приветствием "признания независимости" пророссийских сепаратистских анклавов в Донбассе.

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Теперь "главой правительства" (госминистром) сепаратистского анклава в Карабахе, при новом "президенте", станет приближенный того же Арутюняна. Основная задача этого "главы правительства" - курирование финансово-экономического блока. Таким образом, бывший "президент" оставляет за собой контроль над бюджетом сепаратистов. На днях бывший ближайший соратник Арутюняна распространил письмо, в котором признается, что именно из этого бюджета, в бытность "президентом", Арутюнян покрывал расходы на элитные апартаменты, зарубежные туры и дорогие подарки для своей ереванской любовницы.

Бывший приближенный Арутюняна подчеркнул, что теперь тот выступает "в качестве серого кардинала при президенте-марионетке".

Недавний соратник поведал также о своем бывшем боссе: "Он умеет искусно жонглировать красивыми словами, обещать, даже убеждать. Но печется он в первую очередь, о собственном влиянии, власти, статусе, материальном благополучии, полезных связях. И я даже не говорю о том, что самые доходные бизнесы в Арцахе и многие бизнесы в Ереване, а также фешенебельные объекты недвижимости принадлежат ему".

Кроме того, всплыли и новые коррупционные подробности личной жизни путинского прокси. Проукраинский Telegram-канал AZfront поясняет, что течение многих лет тот, помимо официальной семьи, (Арутюнян) имел еще одну – не афишируемую.

"Как следует из опубликованного письма, первая супруга, Кристине Арутюнян, до сего дня даже не подозревала о существовании второй "жены" своего мужа. Зовут ее Лиана Адамян. Она известная журналистка и общественная активистка. По свидетельству бывшего приближенного "экс-президента", Адамян проживает в шикарных апартаментах элитного жилого комплекса в Ереване ($1100 за кв м), регулярно летает по заграницам сугубо в бизнес-классе, и останавливается исключительно в самых дорогих отелях".

Есть в биографии Арутюняна и украинские страницы. Он открыто приветствовал все захватнические планы Путина, в том числе и оккупацию Донбасса.

Представитель Mouvement Arménien уточняет: "Араик Арутюнян… на протяжении многих лет открыто выражал свое восхищение и поддержку Путину. Изучите его посты в Facebook с 2020 по 2022 год. Он был одним из первых, кто аплодировал решению Путина аннексировать Донбасс, публично подтвердив свою безоговорочную лояльность российскому лидеру. Лишь недавно, осознав, что армяне Арцаха все больше разочаровываются в российской "помощи" и все больше поворачиваются к Франции, он несколько смягчил свою пророссийскую позицию. Но это только для видимости… Мы точно знаем, что из-за бурных политических событий в Армении и Арцахском регионе, а также в связи с изменением внешнеполитических предпочтений армянского общества Арутюнян сошел с публичной сцены и официально подал в отставку. Но, на самом деле, он не выпустил из рук рычаги власти и не отказался от контроля над большинством событий в Арцахе. Новый президент – приспешник Араика Арутюняна, полностью подконтрольный ему. Так что это всего лишь хитрый маневр пророссийской клики в политической элите Арцаха. Они пытаются создать видимость перемен, но так, чтобы на самом деле ничего не изменилось".

Арутюнян настолько открыто демонстрировал свою лояльность Путину, что публично называл россиян братским народом.

Три года назад з открытом письме Путину Арутюнян писал: "Россия воспринимается в исторической памяти народа Арцаха как братская страна… Более века Карабах входил в состав Российской империи. Этот исторический период ознаменовался для Карабаха продолжительным периодом мира, созидания…". И в заключении своего обращения Арутюнян подобострастно отмечал: "Вы являетесь человеком и руководителем, имеющим огромный личный авторитет в мире и в нашем регионе".

Стремясь всячески выслужиться перед хозяином Кремля, и подчеркнуть связь с Москвой, еще год спустя Арутюнян заявлял: "Арцах всегда придавал большое значение неоценимой роли России в нашем регионе..., и мы благодарны президенту РФ Владимиру Путину за личные усилия…". В обращениях к российскому диктатору он никогда не скупился в комплиментах: "…Хочу вновь выразить благодарность российскому миротворческому контингенту в Арцахе, командному составу и лично президенту Российской Федерации Владимиру Путину".

Кроме того, Арутюнян выражал уверенность в том, что российские миротворческие силы должны оставаться в Арцахе на постоянной и бессрочной основе. И требовал: "От имени властей и народа Республики Арцах приветствую решение Президента Российской Федерации Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик".

Однако этих заверений карабахскому ставленнику показалось мало, поэтому уже после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину заявлял: "Сегодня безопасность Арцаха вместе с нашей Армией обороны обеспечивают российские миротворческие силы. Мы глубоко признательны нашим друзьям за то, что они рядом с народом Арцаха и всячески нам содействуют".

Арутюнян с завидной регулярностью кланялся кремлевскому диктатору, рассыпаясь в благодарностях. Разумеется, подобная риторика только крепнет в последнее время, что следует из поздравительного послания Путину: "Многовековая дружба армянского и русского народов, а также стратегические и союзнические отношения армянского и российского государств сформировали значимую историю и большой потенциал для дальнейшего развития. Мы высоко оцениваем роль России и лично Ваш вклад…".

Тот факт, что проармянская верхушка карабахского анклава не признана ни одной цивилизованной страной мира, похоже, ни в малой степени не тревожит как самих кремлевских прокси, так и местную пропаганду.