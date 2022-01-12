Деталей о зафиксированном в небе объекте пока нет.

В Одессе вечером в среду зафиксировали необычное явление в небе - в сети утверждают, что речь идет о падении метеорита.

Соответствующее видео распространили местные Телеграм-каналы. Снято оно было в районе поселка Котовского - крупного спального массива, расположенного в северной части города.

"Звезда упала. Нам пишут, что сегодня в 18:22 многие пропустили уникальное природное явление. В районе Поскота можно было наблюдать за падением метеорита. Несмотря на то, что огненный шар тяжело рассмотреть из-за городского освещения, делимся с вами - такое происходит не каждый день", - передает одесский "7 канал".

Официального подтверждения данной информации, а также разъяснения от профильных учреждений в настоящее время нет.

Как сообщал УНИАН, ранее в небе над США рассыпался и сгорел осколок кометы.

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