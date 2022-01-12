Автор послания утверждает, что ему все надоело "в этой стране", при этом свои действия он называет игрой.

В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании всех торговых центров.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что в полицию поступило электронное сообщение об угрозе взрывов в зданиях торговых заведений в разных районах Одессы.

С целью проверки указанной информации на места происшествий направлены следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

В то же время по информации пользователей соцсетей, в своем письме неизвестный заявляет о минировании всех одесских ТЦ. Один из местных Telegram-каналов опубликовал это письмо.

Автор послания утверждает, что ему все надоело "в этой стране", и он хочет смерти как минимум 500 человек. Свои действия он называет игрой:

"Я простой человек, который хочет равноправия в этой стране, но это невозможно без жертв. Я очень сильно надеюсь, что умрут 500+ человек, я ненавижу этот мир! Я прекращу игру, если увижу это письмо в новостях. У вас есть 3 часа, после этого взрывчатки активируются".

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