Недостроенный "версаль" кума Путина расположился в Пуще-Водице.

Полицейские обследовали особняк арестованного лидера "ОПЗЖ" и кума российского президента Виктора Медведчука и его супруги-телеведущей Оксаны Марченко.

Видео на своем YouTube-канале разместил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Все тут поражает кричащей роскошью - от золотого жеребца Медведчука (Янукович просто нервно курит со своим батоном) до произведений мировых художников и целой комнаты-гардеробной для шуб Марченко. Кажется, все украденные национальные богатства украинцев вперемешку с сотнями миллионов украденных у Путина денег спрятаны в этой безумной роскоши", - пишет Геращенко.

По его словам, особняк кума Путина уступает Межигорью сбежавшего президента Януковича.

"Межигорье Януковича - хижина на курьих ножках по сравнению с этим быдло-Версалем, построенным на украденные у путина деньги", - добавил Геращенко.

В ролике можно увидеть сам недостроенный особняк в лесной зоне. На территории - огромный железнодорожный вагон-ресторан, украшенный золотом, с морем хрусталя и старинными подстаканниками под стать интерьеру.

В самом недостроенном доме - картины мировых художников, игровой автомат, комната для шуб и меховых шапок от именитых брендов. В запечатанных коробках - антикварные вещи.

Как сообщили в Нацполиции, во время обысков обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье задержанного народного депутата, а также охотничью винтовку, пистолет "BUL", 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца "Фаберже". Сумма выявленного имущества устанавливается.

Медведчука задержали: что известно

Вечером 12 апреля Владимир Зеленский сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Виктора Медведчука. Позже глава государства предложил России обменять пленных украинцев на задержанного кума Путина.

Медведчук подозревается в государственной измене по двум уголовным производствам.

12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашении государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемом "угольном деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Деятельность Медведчука по "угольному делу" правоохранительные органы начали документировать еще в 2016 году.

27 февраля 2022 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

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