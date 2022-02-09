С 1 февраля стартовала регистрация на ВНО (ЗНО). Каждый участник тестирования может за государственный счет написать тест по пяти предметам, остальные дисциплины придется оплачивать дополнительно. УНИАН выяснил, как зарегистрироваться на ЗНО и о чем нужно знать в этом году будущим студентам.
- ЗНО-2022 - регистрация и основные положения
- Когда сдавать предметы ЗНО 2022 - график
- Кто должен сдавать ЗНО - список
ЗНО-2022 - регистрация и основные положения
Все желающие школьники старших классов, которые в этом году сдают ВНО (ЗНО), могут оставить заявку на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Регистрация на ЗНО-2022 невозможна без пакета документов, который включает в себя:
- регистрационную карточку (бланк формируется на сайте);
- копию паспорта гражданина Украины;
- копию свидетельства о полном общем среднем образовании.
Дополнительно может потребоваться копия документа о смене имени или фамилии, заверенная нотариусом.
Если участник тестирования претендует на сдачу ЗНО в особых условиях, ему нужно предоставить медицинское заключение, подтверждающее необходимость такой возможности.
Когда сдавать предметы ЗНО 2022 - график
С общей процедурой проведения внешнего независимого тестирования вы можете ознакомиться, изучив инфографику ниже.
Согласно утвержденным правилам, только 5 предметов можно сдать бесплатно. Дополнительные дисциплины оплачиваются за счет физических или юридических лиц, расценки на них следующие:
- иностранный язык - 789 грн;
- история Украины, география, физика, химия или биология - 354 грн.
Ранее сообщалось, что будущие студенты могут оплатить свое образование "вовиной тысячей", с помощью Е-поддержки, которая доступна вакцинированным гражданам Украины.
Официальных данных о том, что проведение ЗНО может быть отменено из-за пандемии Covid-19, нет. Написание ГИА (ДПА) и ВНО (ЗНО) - обязательная процедура для учащихся 9 и 11 классов.
Кто должен сдавать ЗНО - список
Согласно законодательству Украины, принимать участие в тестировании могут:
- школьники, которые получают полное среднее общее образование и намереваются поступать в институт или университет;
- студенты профессионально-технических и высших учебных заведений, которые получают полное среднее общее образование;
- выпускники прошлых лет, которые планируют поступать на обучение в учреждения высшего образования.
Кроме ЗНО, учащиеся также должны сдать ДПА, которое проходит в форме ЗНО, по четырем обязательным предметам:
- украинский язык или украинский язык и литература;
- математика;
- история Украины или иностранный язык - по выбору выпускника;
- история Украины, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий или французский язык - по выбору выпускника.
Необходимо помнить о том, что для поступления в ВУЗ выпускник должен подать сертификаты результатов ЗНО по трем предметам. Исключение - наличие творческого конкурса. В таком случае тестирование проводят только по двум дисциплинам.