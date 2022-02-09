Когда абитуриенты будут сдавать тестирование и может ли быть отмена ЗНО в 2022 году из-за коронавируса - узнайте на УНИАН.

С 1 февраля стартовала регистрация на ВНО (ЗНО). Каждый участник тестирования может за государственный счет написать тест по пяти предметам, остальные дисциплины придется оплачивать дополнительно. УНИАН выяснил, как зарегистрироваться на ЗНО и о чем нужно знать в этом году будущим студентам.

ЗНО-2022 - регистрация и основные положения

Все желающие школьники старших классов, которые в этом году сдают ВНО (ЗНО), могут оставить заявку на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Регистрация на ЗНО-2022 невозможна без пакета документов, который включает в себя:

регистрационную карточку (бланк формируется на сайте);

копию паспорта гражданина Украины;

копию свидетельства о полном общем среднем образовании.

Дополнительно может потребоваться копия документа о смене имени или фамилии, заверенная нотариусом.

Если участник тестирования претендует на сдачу ЗНО в особых условиях, ему нужно предоставить медицинское заключение, подтверждающее необходимость такой возможности.

Когда сдавать предметы ЗНО 2022 - график

С общей процедурой проведения внешнего независимого тестирования вы можете ознакомиться, изучив инфографику ниже.

Согласно утвержденным правилам, только 5 предметов можно сдать бесплатно. Дополнительные дисциплины оплачиваются за счет физических или юридических лиц, расценки на них следующие:

иностранный язык - 789 грн;

история Украины, география, физика, химия или биология - 354 грн.

Ранее сообщалось, что будущие студенты могут оплатить свое образование "вовиной тысячей", с помощью Е-поддержки, которая доступна вакцинированным гражданам Украины.

Официальных данных о том, что проведение ЗНО может быть отменено из-за пандемии Covid-19, нет. Написание ГИА (ДПА) и ВНО (ЗНО) - обязательная процедура для учащихся 9 и 11 классов.

Кто должен сдавать ЗНО - список

Согласно законодательству Украины, принимать участие в тестировании могут:

школьники, которые получают полное среднее общее образование и намереваются поступать в институт или университет;

студенты профессионально-технических и высших учебных заведений, которые получают полное среднее общее образование;

выпускники прошлых лет, которые планируют поступать на обучение в учреждения высшего образования.

Кроме ЗНО, учащиеся также должны сдать ДПА, которое проходит в форме ЗНО, по четырем обязательным предметам:

украинский язык или украинский язык и литература;

математика;

история Украины или иностранный язык - по выбору выпускника;

история Украины, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий или французский язык - по выбору выпускника.

Необходимо помнить о том, что для поступления в ВУЗ выпускник должен подать сертификаты результатов ЗНО по трем предметам. Исключение - наличие творческого конкурса. В таком случае тестирование проводят только по двум дисциплинам.

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