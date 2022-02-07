Отныне за средства программы "єПідтримка" разрешено приобретение также печатных средств массовой информации, товаров спортивного назначения, а также школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

Сегодня, 7 февраля, вступило в силу постановление Кабинета министров, которое расширяет действие государственной программы "єПідтримка" по выплате 1 тысячи гривень вакцинированным на детей в возрасте от 14 лет.

Это указано в правительственном документе № 68 от 2 февраля 2022 г.

Как сообщал УНИАН, соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 9 декабря 2021 г. № 1272" принято во время заседания правительства 2 февраля. Документ разработан с целью стимулирования вакцинации и поддержки граждан, в частности лиц в возрасте от 14 лет, а также расширения сфер деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы "єПідтримка".

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Перечень сфер деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы, расширен, в частности, на сферу образования (в том числе на оплату получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках и секциях, получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, питания в учебных заведениях и проживания в общежитиях учебных заведений). Также разрешено приобретение за средства программы "єПідтримка" печатных средств массовой информации, товаров спортивного назначения, а также школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковідної вакцины, смогут получить по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

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