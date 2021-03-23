Пробное тестирование состоится 10 апреля, основная сессия начнется 21 мая.

Пробное внешнее независимое оценивание, его основная и дополнительная сессии в этом году состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины, это предусмотрено изменениями в постановление Верховной Рады от 9 декабря 2020 года №1236, принятыми 22 марта.

В соответствии с решением правительства, во время карантина разрешено проводить мероприятия по оцениванию качества образования, осуществление которых относится к задачам Украинского центра оценивания качества образования и его региональных подразделений, а именно: пробное ВНО 2021, внешнее независимое оценивание, вступительные испытания с использованием организационно-технологических процессов осуществления ВНО и тому подобное.

"Пробное ВНО состоится 10 апреля. Учитывая эпидемическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для его прохождения. В то же время они смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов. Результаты пробного ВНО 2021 будут обнародованы на информационных страницах участников 16 апреля", - говорится в сообщении.

Участники основной сессии ВНО до 30 апреля смогут скачать из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будут указаны время и место проведения тестирований.

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Кроме того, 6-18 мая будет продолжаться дополнительная регистрация на ВНО.

График ЗНО 2021:

Основная сессия ВНО начнется 21 мая и состоится по такому графику:

21 мая – химия,

24 мая – испанский, немецкий, французский языки,

25 мая – английский язык,

28 мая – математика, математика (задачи уровня стандарта),

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня – история Украины,

7 июня – физика,

10 июня – биология,

15 июня – география.

Результаты ВНО 2021 будут размещены на информационных страницах участников ВНО в такие даты:

до 4 июня – химия,

до 18 июня – иностранные языки,

до 22 июня – математика, математика (задачи уровня стандарта),

до 25 июня – русский язык, украинский язык и литература, история Украины, биология,

до 30 июня – география.

Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 16 июля. Результаты дополнительной сессии будут известны до 23 июля.

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Автор: Леся Лещенко