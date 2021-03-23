Пробное внешнее независимое оценивание, его основная и дополнительная сессии в этом году состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.
Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины, это предусмотрено изменениями в постановление Верховной Рады от 9 декабря 2020 года №1236, принятыми 22 марта.
В соответствии с решением правительства, во время карантина разрешено проводить мероприятия по оцениванию качества образования, осуществление которых относится к задачам Украинского центра оценивания качества образования и его региональных подразделений, а именно: пробное ВНО 2021, внешнее независимое оценивание, вступительные испытания с использованием организационно-технологических процессов осуществления ВНО и тому подобное.
"Пробное ВНО состоится 10 апреля. Учитывая эпидемическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для его прохождения. В то же время они смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов. Результаты пробного ВНО 2021 будут обнародованы на информационных страницах участников 16 апреля", - говорится в сообщении.
Участники основной сессии ВНО до 30 апреля смогут скачать из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будут указаны время и место проведения тестирований.
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Кроме того, 6-18 мая будет продолжаться дополнительная регистрация на ВНО.
График ЗНО 2021:
Основная сессия ВНО начнется 21 мая и состоится по такому графику:
- 21 мая – химия,
- 24 мая – испанский, немецкий, французский языки,
- 25 мая – английский язык,
- 28 мая – математика, математика (задачи уровня стандарта),
- 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература,
- 4 июня – история Украины,
- 7 июня – физика,
- 10 июня – биология,
- 15 июня – география.
Результаты ВНО 2021 будут размещены на информационных страницах участников ВНО в такие даты:
- до 4 июня – химия,
- до 18 июня – иностранные языки,
- до 22 июня – математика, математика (задачи уровня стандарта),
- до 25 июня – русский язык, украинский язык и литература, история Украины, биология,
- до 30 июня – география.
Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 16 июля. Результаты дополнительной сессии будут известны до 23 июля.
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