Для большинства учеников Киевской области каникулы начнутся с понедельника, 26 декабря.

В этом учебном году зимние каникулы в школах Киевской области будут длиннее, чем обычно. Дети будут отдыхать от трех до четырех недель.

Как сообщили в Киевской областной военной администраций, это связано с тем, что 99% учреждений общего среднего образования по решению педагогических советов не проводили осенние каникулы. Отдых был перенесен на зимний период.

Отмечается, что в этом году зимние каникулы планируют провести таким образом:

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с 19.12.2022 – каникулы в 77 заведениях;

с 26.12.2022 – каникулы в 368 заведениях;

с 31.12.2022 – каникулы в 191 учебном заведении.

Таким образом, для большинства учеников Киевской области каникулы начнутся с понедельника, 26 декабря.

Обучение в Украине во время войны

В Киеве с 28 ноября обучение в школах в офлайн и в онлайн форматах будет начинаться и заканчиваться в световой промежуток дня – с 09:00 до 16:00. Такой режим обучения продлится как минимум до начала зимних каникул.

Кроме того, в Министерстве образования и науки рассматривают вопрос о проведении в 2023 году усовершенствованного Национального мультипредметного теста (НМТ). Из соображений безопасности и из-за сложности логистики проведение внешнего независимого оценивания в традиционном формате невозможно.

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