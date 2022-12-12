В этом году зимние каникулы для школьников Киевщины будут длиннее / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский

В этом учебном году зимние каникулы в школах Киевской области будут длиннее, чем обычно. Дети будут отдыхать от трех до четырех недель. 

Как сообщили в Киевской областной военной администраций, это связано с тем, что 99% учреждений общего среднего образования по решению педагогических советов не проводили осенние каникулы. Отдых был перенесен на зимний период. 

Отмечается, что в этом году зимние каникулы планируют провести таким образом: 

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  •  с 19.12.2022 – каникулы в 77 заведениях; 
  • с 26.12.2022 – каникулы в 368 заведениях; 
  • с 31.12.2022 – каникулы в 191 учебном заведении. 

Таким образом, для большинства учеников Киевской области каникулы начнутся с понедельника, 26 декабря.

Обучение в Украине во время войны

В Киеве с 28 ноября обучение в школах в офлайн и в онлайн форматах будет начинаться и заканчиваться в световой промежуток дня – с 09:00 до 16:00. Такой режим обучения продлится как минимум до начала зимних каникул. 

Кроме того, в Министерстве образования и науки рассматривают вопрос о проведении в 2023 году усовершенствованного Национального мультипредметного теста (НМТ). Из соображений безопасности и из-за сложности логистики проведение внешнего независимого оценивания в традиционном формате невозможно.

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