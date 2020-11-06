Завтра в Одессе приспустит флаги в память о легендарном писателе-сатирике.

В Одессе в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого 7 ноября объявлено днем траура.

Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города, соответствующее распоряжение подписал мэр Геннадий Труханов.

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"В связи со смертью выдающегося одессита, прославившего Одессу на весь мир, почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября в Одессе объявлено днем траура», - сообщили в мэрии.

Отмечается, что в память о Жванецком на зданиях будут приспущены флаги с траурными лентами.

Михаил Жванецкий: что о нем известно

Жванецкий родился в Одессе, окончил там институт и получил специальность инженера.

В 1960-х начал работать с Аркадием Райкиным в Ленинградском театре миниатюр. Потом были сольные выступления.

Сатирик написал более десяти книг. Он - почетный гражданин Одессы, народный артист Украины.

Известно, что в марте 2012 года Жванецкого признали народным артистом России. Также он подписал обращение российских деятелей культуры против оккупации Крыма. Кроме того, сатирик получил орден "За вклад в развитие культуры". Этот орден ему вручил президент РФ Владимир Путин.

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Автор: Лариса Козовая