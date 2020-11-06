Писатель и сатирик Михаил Жванецкий известен своими ироничными миниатюрами.

Известный сатирик и писатель Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. УНИАН вспоминает, чем известен великий артист и гений иронии.

Биография Михаила Жванецкого

Михаил родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей. Во время Второй мировой войны служил санитаром на фронте. В 1965 году закончил Одесский институт инженеров морского флота по инженерской специальности.

В годы студенчества впервые начал заниматься творчеством. Он писал свои миниатюры и монологи, которые ставил на сцене театра. В 1964 начал работать в театре актера Аркадия Райкина. Во время работы в театре Жванецкий прославился жизненность, ироничностью и остротой выступлений.

Позднее Михаил выступал в Одесской филармонии и Московском театре «Эрмитаж». В 1988 году Жванецкий открыл Московский театр миниатюр.

После 2000 года Михаил жил и работал в Москве, публиковал книги, выступал на телеканале «Россия-1». В 2020 году ушел со сцены по состоянию здоровья.

Жванецкий имеет несколько наград: народный артист Украины (1999), народный артист РФ (2012), лауреат премии президента России (2002).

Лучшие цитаты Михаила Жванецкого

Что нам надо, Юзик?.. Чтоб у детей наших было немножко больше счастья, чем у нас.

На практике это сложней, на практике вообще всё иначе, но красота нашей жизни – в теории.

На вопрос, что меня связывает с Украиной, хочется ответить: «А что вас связывает с родителями?» Откуда я знаю? Что-то связывает.

...кто в какой строй попал, там и сидит. Кто вообще в капитализм, а кто и в первобытнообщинный. Все с трудом говорят на родном языке, у каждого своя армия с пиками, мушкетами, усами и бородой.

Ни на один вопрос не отвечает, хотя смотрит приветливо, чем и завоевал всеобщее уважение.

Товар, конечно, иностранный. Конечно, жалко отечественного производителя, но нельзя из жалости к нему ничего не жрать в едином порыве.

Лучшие выступления Жванецкого

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Автор: Екатерина Пулатова