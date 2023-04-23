Россияне захватили и Дмитрия, и его отца. Последнего позже отпустили.

Журналист УНИАН Дмитрий Хилюк уже более года находится в российском плену. Его официальный статус - не военнопленный, а гражданский заложник. Таких должны отдавать вне обменов, однако враг этого не делает.

Как говорится в Сюжете 1+1 в эфире телемарафона, весь прошлый год государство, надеясь освободить Хилюка, просило журналистов не делать о нем материалов, а теперь - наоборот.

Отец Дмитрия Василий показал журналистам полупустую комнату сына, которую российские буряты разбили и разворовали более года назад. В село Козаровичи под Киевом оккупанты вошли 26 февраля 2022 года, расставили здесь свою технику и пошли по домам.

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Один из снарядов во время боя в селе попал и в дом Василия, отца украинского журналиста Дмитрия Хилюка. Тогда дома была вся семья - Дмитрий и его больная мама с отцом.

Затем россияне начали "охотиться" на мужчин в Козаровичах. "Мы с Димой пошли посмотреть, что же здесь делается, хотели убрать немного. И только доходим до дома своего, а они налетают пять человек с автоматами, с матерными словами, кричат", - вспоминает отец журналиста. В тот вечер они схватили и сына, и отца.

Как рассказывает шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий, Дмитрия россияне заставляли рыть окопы и траншеи. Хилюк уже с оккупации писал ему смс о разбитом доме и пустых магазинах в селе. Никаких данных о российских войсках Дмитрий не передавал.

Знали ли рашисты, что Дмитрий - журналист, доподлинно неизвестно. Однако где-то в России его держат до сих пор и не хотят отпускать.

"Ни разу российская сторона не выполнила обещание в отношении Дмитрия и еще нескольких человек. Согласовывают списки на вечер, а на утро не привозят на обмен", - заявляет Ганницкий.

Официальный статус Дмитрия Хилюка и таких, как он, - гражданские заложники. Сколько сейчас таких враг удерживает в своих тюрьмах, в Координационном центре штабе по вопросам пленных не говорят. Рассказывают только, что за год освободили почти 2,5 тыс. человек, среди которых гражданских - чуть больше сотни. Ведь по международному праву, обменять их на военных нельзя, а отпускать враг гражданских не хочет.

Василий показал журналистам место, где их с сыном удерживали россияне - это предприятие в Козаровичах прямо на их улице. Затем отца отпустили, а Дмитрия и других увезли в неизвестном направлении. Глава Дымерской ОТГ Владимир Подкурганный говорит, что из их общины до сих пор 42 человека находятся в российском плену.

В прошлом году из одной из российских колоний от Дмитрия Хилюка пришло очень короткое письмо, только три предложения. Эта записка подтверждает: он жив. "Дорогие мои мама и папа, я жив, здоров. У меня все хорошо. Дима", - говорилось в письме.

Дом Дмитрия уже отстроили друзья, коллеги и община. Старенькими родителями Хилюка сейчас занимается его коллега Татьяна Поляковская - передает им его зарплату и поддерживает моральный дух. "Я мечтаю, чтобы Дима с родителями куда-то уехал отдохнуть", - говорит Таня.

Мама Дмитрия не может сдержать слез, говоря о возвращении сына: "Зацелую, заобнимаю, а тогда буду все пылинки сдувать".

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