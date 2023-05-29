Школьников заставляют получить российские документы.

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики угрожают не выдать школьникам "аттестаты", если они не получат документы РФ.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, от учеников старших классов подконтрольных оккупантам "школ" области требуют оформлять российский "паспорт"и страховой номер ("снилс"). Детям говорят, что в случае отказа они не получат российский "аттестат о среднем образовании".

"Центр национального сопротивления отмечает, что российские "аттестаты", выданные на временно оккупированных территориях, являются лишь бумажкой, которая не признается цивилизованным миром. Только украинские аттестаты являются международно признанными документами", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Запорожская область в оккупации: последние новости

Недавно мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что на оккупированных территориях области усилили фильтрационные меры и принудительную паспортизацию.

В начале мая в центре нацсопротивления сообщали, что оккупационные администрации уже подготовили планы "эвакуации" для своих сотрудников и их семей.

В британской разведке отмечали, что россияне осознали невозможность оккупации Запорожья - на захват города у них нет сил.

Вас также могут заинтересовать новости: