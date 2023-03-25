Российские оккупанты в Запорожской области готовятся к эвакуации на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Захватчики на оккупированной части Запорожской области усиливают фильтрацию населения, а также принудительно пытаются провести выдачу российских паспортов. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Они массово проводят обыски в квартирах, домах. Сегодня утром они окружили центральную площадь Мелитополя, проверяют даже канализационные люки. Обычно они так делают, когда ожидают вісокопоставленных чиновников", - сказал он.

Вместе с тем Федоров добавил, что на сегодня принудительная паспортизация среди местных жителей набирает обороты.

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"Буквально за последнюю неделю мы видим такую тенденцию - оккупанты организовали мобильные офисы своей миграционной службы, которые выезжают на дом оформлять рашистские паспорта. Мы понимаем, что речь не о демократии, не о доброй воле, а они принуждением пытаются всучить рашистские паспорта. Также мы видим, что сегодня невозможно в больницу обратиться, ни в какой оккупационный орган обратиться без рашистского паспорта", - добавил он.

В то же время, по словам мэра Мелитополя, оккупанты готовятся к эвакуации на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"Они неделю как проводят сборы и обучение по эвакуации. Они делают рассылку в Telegram-каналах, как себя вести во время контрнаступления ВСУ. Вчера в одном из сел вокруг временно оккупированного Мелитополя они собирали актив, в который вошли коллаборанты-полицейские, коллаборанты-преподаватели, сотрудники медицинских учреждений, которые сотрудничают с россиянами, и с ними также в деталях проговаривали вопрос об эвакуации", - сказал он.

Оккупация Запорожской области - что известно

Как сообщал УНИАН, по словам Ивана Федорова, на временно оккупированной части Запорожской области захватчики планируют привлечь детей для помощи своей армии во время контрнаступления Вооруженных сил Украины. Россияне создали десяток милитарных организаций, где пропагандируют "великую Россию" и необходимость ей служить, выделили 18 миллиардов рублей на "зомбирование" детей.

Как сообщил Центр национального сопротивления, новое милитарное объединение для подростков на оккупированной части Запорожской области должно сотрудничать с местными "полицейскими" в сфере общественного порядка. Для детей создают такие условия, что вступление в такие организации являются добровольно-принудительными.

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