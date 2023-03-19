России за все время войны так и не удалось оккупировать областной центр в 35 км от нынешней линии фронта.

Объявив Мелитополь "столицей" оккупированной части Запорожской области, оккупанты дали понять, что более крупные цели им не по силам, говорится в отчете британской разведки.

Сообщается, что 3 марта запорожский гауляйтер Евгений Балицкий издал "указ", объявляющий оккупированный Мелитополь столицей области.

Затем Балицкий заявил, что это временная мера до тех пор, пока город Запорожье не перейдет "под контроль России".

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России за все время войны так и не удалось оккупировать областной центр с населением 70 тысяч человек примерно в 35км от нынешней линии фронта.

"Заявление об альтернативной столице, скорее всего, является молчаливым признанием внутри российской системы того, что ее силы вряд ли смогут захватить ранее запланированные основные цели в ближайшем будущем", - утверждает британская разведка.

Оккупация Мелитополя – ситуация на Запорожском направлении

Мелитополь, оккупированный с февраля 2022 года, в настоящее время является частью так называемого "сухопутного коридора" россиян в Крым, поэтому удары ВСУ направлены прежде всего на логистические пути врага.

Кроме того, в городе регулярно происходят взрывы по месту жительства коллаборантов. Местных мужчин начали вербовать в ряды "вагнеровцев" для штурма Бахмута.

Именно Мелитополь, по мнению многих военных, является ключом к деоккупации юга Украины.

На Запорожском направлении россияне продолжают усиливать линию обороны в предвкушении контрнаступления ВСУ.

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