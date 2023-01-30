За подписку на украинские каналы или любую другую деятельность в пользу Украины можно попасть за решетку.

Журналисты "Сніданку з 1+1" пообщались с жительницей оккупированной территории Запорожской области Натальей. Она рассказала, как сейчас там живут украинцы в условиях "русского мира".

Населенный пункт женщины оказался в оккупации на третий день полномасштабной войны. Имея мужа и двоих детей, она до сих пор остается в оккупации. "Мы - фермеры, занимаемся едой, у нас есть куча работников. Мы не можем никого бросить и уехать, потому что все отберут", — говорит Наталья.

Как только кто-то выезжает на подконтрольную Украине территорию, российские военные сразу присваивают их дом. Могут прийти и забрать авто, если оно им нужно, или любую другую вещь. Обычно делают это во время обысков.

За подписку на украинские каналы или любую другую деятельность в пользу Украины можно попасть за решетку. Что там происходит на самом деле, остается лишь догадываться. Некоторые просто уже не возвращаются.

Для людей на оккупированных территориях привычные вещи становятся роскошью, говорится в сюжете. Например, поход в маркет. "Литр подсолнечного масла у нас стоит 130 грн, масло сливочное - 220 грн... Чтобы купить нормальные конфеты, нужно отдать 600-700 грн", — жалуется женщина.

И, как отмечают журналисты, сложнее всего с такими ценами пенсионерам: оккупанты не разрешают им получать украинскую пенсию, вместо нее назначили собственные выплаты - по 10 тыс. рублей всем независимо от того, сколько получал человек до полномасштабной войны.

Непросто и школьникам: сейчас они учатся по российской программе. Тем ученикам, которые учатся онлайн в украинской школе, угрожают. Многие учителя работают в две смены, потому что персонала не хватает. Местные жители делятся, что заманивают учителей высокими зарплатами.

Ситуация в Запорожской области

Россия терпит поражение, и все заявления о том, что оккупанты якобы достигли успехов в Запорожской области, является ложью. Рашисти решили отвлечь внимание от своих неудач под Бахмутом, а потому пытаются говорить о каких-то "победах", сообщает Институт изучения войны.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявил, что на Запорожском направлении у российских захватчиков пока нет достаточных сил и способности идти в полномасштабное наступление.

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