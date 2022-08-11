Российские солдаты врывались в дома местных жителей и выносили все, что хотели.

Российские солдаты стали грабить жителей так называемых "ЛНР" и "ДНР" после полномасштабного вторжения России в Украину. Соответствующие жалобы поступают в российскую прокуратуру.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat и The Insider

Отмечается, что в руки журналистов попал архив жалоб в военную прокуратуру РФ о мародерстве россиян в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Так, в одной из жалоб говорится, что в оккупированном в 2014 году селе Любовка российский танк выбил ворота, снес забор и заехал в гараж, повредив авто в нем. При этом россияне разграбили дом.

"Украли запчастей и инструментов на 200 тысяч рублей, вплоть до того, что они украли мелочь из машины и презерватив… Скажите, это люди?.. Они прячутся за спинами нашими, они пришли нас защищать или грабить и убивать? Повторяю, мои родители жили 8 лет, на территории "ДНР", такого зверства не видели…", - возмущен автор жалобы.

Кроме того, в другом письме говорится, что в селе Бараниковки в Луганской области "банда мародеров", которая представлялась офицерами и солдатами "ЛНР", разграбила жилые дома и объекты инфраструктуры.

"Банда мародеров зашла в наше село после 8 марта и дерзко ограбила школу, детский сад, аптеку, три магазина, фермеров и, вскрыв замки, заняла два дома… Банда насчитывала около 20 человек. Жили они в моем доме две недели, а затем вывезли все имущество, даже игрушки и ношенные вещи. В это время они грабили весь район. 15 машин награбленного вывозилось в неизвестном направлении. Эта банда была с автоматами на военной машине "Урал" с буквой V на борту и надписью "ФОКС". Видно было, что это были профессиональные мародёры, потому что не гнушались ничем. В сёлах выбивали двери в домах, погребах и выбирали всё оттуда: картофель, морковь, телевизоры. Выгребали все, что видели и смогли увезти. Практически у всех фермеров района угнано больше 30 машин. Грабили зерно, бензин, солярку…", - указано в жалобе.

Как ранее сообщал УНИАН, главное управление разведки обнародовало очередной перхват российских оккупантов, в котором один из них рассказал, как украл у украинской семьи телевизор.

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