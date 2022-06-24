В разговоре с женой оккупант рассказал, как вместе с командирами залез в дом украинской семьи и обокрал его.

Главное управление разведки обнародовало очередной перехват российских оккупантов, в котором один из них рассказал, как украл у украинской семьи телевизор.

В разговоре российский военный признался, что мародерство на оккупированных территориях превратилось в целую индустрию.

"Там все перлы, что могли. Мне просто повезло " - сказал оккупант, который вместе с командирами грабил дома украинцев на оккупированных территориях.

"Ты понимаешь, где я нахожусь. И тут были моменты – командир наш... Пару домов вскрывали. Люди уехали. Машину забрали. Просто в нужное время оказался. Дом шикарный. И каждый забирал все, что мог. Я когда зашел, он в коробке стоял. Коробку открыл – нифига себе! Я его достал и ушел. Там все перли, что могли. Мне просто повезло. Если бы ты знала, сколько командиры домой отправили техники и всего... там, мама родная! Ты даже представить себе не можешь, сколько всего. Этот мой телевизор это капля в море", - описал оккупант своей жене.

"Ну то есть украл, я поняла", - ответила ему жена.

На что оккупант оправдывался, что все воровали.

Как сообщал УНИАН, 23 июня СБУ обнародовала перехват разговора оккупантов, из которого становится понятно, что те пытаются уехать из Украины, чтобы выжить. Теперь оккупанты уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам" и не возвращаются в Украину, поскольку приехав домой сразу же пишут заявления на увольнение из армии, отметили в СБУ.

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