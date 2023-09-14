Предатель собирал и передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ в прифронтовой Донецкой области.

Задержали информатора спецслужб РФ, который собирал разведданные о местах базирования украинских защитников в районе Славянский для корректировки вражеских ударов.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, им оказался житель Славянска, который в середине июня 2022 года наладил контакт с военнослужащим отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса так называемой народной милиции "ДНР". Установлено, что целью их общения было информирование оккупантов о местах постоянной и временной дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины.

По данным следствия, подозреваемый через Telegram присылал военному квазиреспублики многочисленные голосовые сообщения о размещении украинских защитников в своем городе и на его окраинах. Он рассказывал о военных объектах, детализировал местонахождение казарм и укрепленных районов.

Видео дня

"Стараясь быть максимально полезным для представителей вражеской армии, мужчина подробно описывал им места сосредоточения военной техники и складов с боевыми припасами ВСУ, добавляя названия улиц и конкретных зданий", - отметили в прокуратуре.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

По данным Службы безопасности Украины, задержали злоумышленника по месту его жительства. Во время обыска у него обнаружен мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Выявление агентов РФ в Украине

Украинская контрразведка активно выявляет агентов РФ, которые помогают врагу совершать атаки. В том числе вчера стало известно, что контрразведка разоблачила агента ФСБ, который, отбывая наказание в исправительной колонии Львовщины, способствовал в подготовке воздушной атаки РФ на военную и критическую инфраструктуру области.

Для сбора информации заключенный хотел привлечь своих близких родственников и знакомых "на свободе". Всю полученную от них развединформацию российский агент должен был передавать своему "куратору" из ФСБ. За каждое выполненное задание вражеская спецслужба "гарантировала" от 1 до 5 тысяч долларов США.

Ранее, в начале сентября стало известно о задержании участника агентурной сети ФСБ, которая на 9 мая этого года готовила покушение на командование Сил обороны в Запорожской области. Перед этим задержали двух организаторов этой вражеской группы. Впоследствии был разоблачен их сообщник, который в собственной квартире под кроватью 6-летней дочери прятал оружие и боеприпасы.

Также в этом месяце по "горячим следам" задержана россиянка, которая корректировала вражеские удары по суммам 7 сентября. По данным СБУ, эта женщина - гражданка России и имеет вид на жительство в Украине, длительное время жила в Сумах. После начала полномасштабного вторжения России женщина начала дистанционно сотрудничать с Главным управлением Генштаба ВС страны-агрессора (известного как ГРУ). По указанию военной разведки РФ она собирала информацию о городских объектах, которые считала местами возможного пребывания украинских защитников.

Всего с начала полномасштабной войны СБУ разоблачила более 2000 предателей и более 300 кадровых агентов российских спецслужб.

Вас также могут заинтересовать новости: