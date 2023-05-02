Злоумышленник пытался обнаружить места временного базирования и перемещения подразделений ВСУ и Национальной гвардии, которые задействованы на Бахмутском направлении.

Служба безопасности Украины во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области разоблачила еще одного приспешника агрессора, который "наводил" российские ракеты на Славянск.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленником оказался безработный житель Славянска, который собирал для оккупантов разведданные о дислокации Сил обороны на территории города.

В спецслужбе проинформировали, что прежде всего фигурант пытался выявить места временного базирования и перемещения подразделений ВСУ и Национальной гвардии, задействованных на Бахмутском направлении.

Видео дня

Отмечается, что в случае получения разведывательной информации, враг планировал использовать ее для подготовки ракетных ударов по позициям украинских войск.

По данным следствия, злоумышленник находился "на связи" с "заместителем командира комендантского полка "народной милиции "ДНР". "Фигурант обходил местность и скрыто фиксировал места пребывания украинских защитников. Затем передавал информацию через одну из запрещенных российских соцсетей. За помощь оккупационным группировкам враг обещал своему приспешнику деньги и "высокую должность", в случае захвата города. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении", - говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

"Охота" на предателей - последние новости

22 апреля в Киевской области задержали местного адвоката, который собирал для России данные о HIMARS и карты минных полей возле Киева. Злоумышленником оказался местный действующий адвокат, который ранее работал в прокуратуре и в результате неуспешного прохождения аттестации был уволен из этой структуры в 2021 году.

В том же месяце СБУ задержала еще трех вражеских приспешников во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Среди них - двое жителей Волчанского района, которые были должностными лицами органов местного самоуправления. Злоумышленники заставляли людей вступать в состав оккупационных "избиркомов". В случае несогласия - угрожали репрессиями со стороны карательных органов рашистов

А в Одессе уже будут судить супругов российских шпионов, которые несколько лет находились в городе в "режиме ожидания". Следствием установлено, что граждане РФ, бывший кадровый военный и его супруга, собирали разведданные о местах дислокации зенитно-ракетных подразделений, ракетного вооружения и расположения ангаров для хранения военной техники.

Вас также могут заинтересовать новости: