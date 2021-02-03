В данное время парень пришел в себя и начинает понемногу ходить.

15-летний подросток из Украины Юрий Симканич, которого жестоко избили в Париже, вышел из комы. В настоящее время парень находится на реабилитации.

Читайте такжеИзбитого в Париже украинца вывели из искусственной комы (видео)"Слава Богу, Юрчик проснулся. Сейчас он приходит в себя, говорит, ходит и ест. Нас перевели в реабилитационный центр. Сколько там должны пробыть — не знаем", — рассказала мать парня Наталья Крученик, передает "Сегодня".

Она отметила, что правоохранительные органы расследуют дело об избиении, и к тому, как это делается, у нее претензий нет.

"Следствие идет, девять задержанных, пятеро — за решеткой и четверо — под домашним арестом", - рассказала мама парня.

Избиение украинского подростка в Париже: детали

Избиение украинца в Париже произошло 15 января неподалеку Эйфелевой башни. 15-летний Юрий с друзьями возвращался из колледжа, когда на них набросилась группа неизвестных. С металлическими палками и битами они атаковали студентов.

Всего в рамках этого дела под стражу взяли двенадцать человек (одиннадцать несовершеннолетних и один взрослый).

22 января посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что в реабилитации юноши наблюдается положительная динамика, но его состояние продолжает оставаться тяжелым.

31 января напавшим на украинского подростка в Париже предъявили обвинения.

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Автор: УНИАН