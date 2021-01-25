Зеленский отметил, что найти и наказать нападавших - это "вопрос цивилизованности".

Президент Владимир Зеленский отреагировал на жестокое избиение украинского юноши в Париже, заявив, что нападавшие должны оказаться в тюрьме.

Читайте такжеЗверски избитого в Париже 14-летнего украинца начали выводить из комы, его семья продолжает поиск свидетелейОб этом он написал в Facebook. "То, что не отпускает. Нападение, который шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью. Еще 15 января во Париже жестоко избили нашего парня - украинца, подростка. Кто это сделал? Судя по видео, такие же подростки или немного старше. Десять на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель - убивать, калечить, изувечить", - напомнил Зеленский, добавив, что парень с друзьями возвращался из школы, когда на них напали.

Президент отметил, что пострадавший до сих пор находится в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, пока врачи стараются быть очень осторожными в своих прогнозах, но есть основания надеяться, что он выздоровеет.

"Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, Посольство Украины во Франции занимается этой проблемой.

«Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование - необходимые стимулы. Уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго. Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме», - резюмировал он.

Избиение украинца в Париже: детали

По данным украинской общины, в Париже жестоко избили 14-летнего украинца, который в тяжелом состоянии находится в реанимации. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН сообщил, что украинское посольство в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего гражданина обратилось в прокуратуру Парижа.

22 января посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что в реабилитации юноши наблюдается положительная динамика, но его состояние продолжает оставаться тяжелым.

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Автор: Константин Гончаров