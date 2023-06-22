С первого дня войны женщины стояли в очередях в центры комплектования вместе с мужчинами: по собственному желанию призвались более 11 тыс. женщин.

Командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, в каких подразделениях сил обороны Украины больше всего женщин-военных, вспоминая и штурмовой.

Об этом Наев написал в Facebook, отметив, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российских оккупационных войск, в ряды Вооруженных Сил Украины, по собственному желанию было призвано более 11 тыс. женщин.

Он подчеркнул, что с первого дня войны женщины наравне с мужчинами стояли в очередях в территориальные центры комплектования, чтобы приобщиться к защите Родины.

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"Они выбирали самые опасные специальности, пополняя ряды гранатометчиков, пулеметчиков, стрелков и снайперов, иногда имея самые неожиданные желания стать наводчиками танков, быть в составе обслуги пушек и минометов", - написал Наев.

В настоящее время, по его информации, в Сухопутных войсках проходит службу более 16 тыс. военнослужащих женщин, в Воздушных Силах - более 7 тыс., в Военно-Морских Силах - около 2 тыс., в Десантно-штурмовых войсках - около 1 тыс., в Силах территориальной обороны - более 3 тыс. военнослужащих женщин. Есть также женщины в других составляющих силах обороны.

"Все мы заметили и почувствовали, как за полтора года полномасштабного вторжения возмужали и перевоплотились наши женщины, превзойдя, по моему мнению, легендарных амазонок", - отметил командующий Объединенных Сил ВСУ.

Женщины в ВСУ - главное

В марте министр обороны Алексей Резников информировал, что в Вооруженных силах Украины служат 41 тысяча женщин, еще около 19 тысяч - являются гражданскими работниками, которые работают для нужд армии. По его словам, непосредственно в боевых действиях участвует около 5 тысяч женщин.

В октябре прошлого года в Украине приняли закон, согласно которому женщины могут добровольно становиться на воинский учет, но женщины с медицинской профессией являются исключением и должны сделать это обязательно.

Вместе с тем, существует список профессий, соответствующих боевым специальностям, но женщины с ними могут мобилизоваться только по собственному желанию.

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