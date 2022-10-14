Женщины и мужчины вместе несут тяжелую ношу военной службы и выполняют задачи по отпору вооруженной агрессии РФ.

Всего в Вооруженных силах Украины проходят службу более 40 тысяч женщин, находящихся на воинских должностях.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наевв во время информационного телемарафона.

По его словам, 8 тысяч женщин находятся на офицерских должностях.

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"Сейчас непосредственно в этот промежуток времени более 5 тысяч женщин находятся в районах, где ведутся активные боевые действия", - сказал он.

По словам генерала, среди женщин есть и командиры батареи, и командиры взводов, машин, отделений беспилотной авиации и снайперы.

"То есть круг профессий, которые освоили наши женщины, он абсолютно не уступает мужчинам. Поэтому можно утвердительно сказать, что женщины и мужчины вместе несут тяжелую ношу военной службы и выполняют задачи по отпору вооруженной агрессии", - добавил Наев.

День защитника и защитницы Украины

Как известно, 14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц, День украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы.

Праздник основан в 2014 году президентским указом с названием "День защитника Украины". Тогда же было отменено празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской армии и Военно-морского флота.

В 2021 году Верховная Рада переименовала его в "День защитников и защитниц Украины".

Сегодня в рамках Всемирной кампании #DefendingUkraine в 50 городах мира запланировано 50 митингов.

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