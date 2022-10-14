Всего в Вооруженных силах Украины проходят службу более 40 тысяч женщин, находящихся на воинских должностях.
Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наевв во время информационного телемарафона.
По его словам, 8 тысяч женщин находятся на офицерских должностях.
"Сейчас непосредственно в этот промежуток времени более 5 тысяч женщин находятся в районах, где ведутся активные боевые действия", - сказал он.
По словам генерала, среди женщин есть и командиры батареи, и командиры взводов, машин, отделений беспилотной авиации и снайперы.
"То есть круг профессий, которые освоили наши женщины, он абсолютно не уступает мужчинам. Поэтому можно утвердительно сказать, что женщины и мужчины вместе несут тяжелую ношу военной службы и выполняют задачи по отпору вооруженной агрессии", - добавил Наев.
День защитника и защитницы Украины
Как известно, 14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц, День украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы.
Праздник основан в 2014 году президентским указом с названием "День защитника Украины". Тогда же было отменено празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской армии и Военно-морского флота.
В 2021 году Верховная Рада переименовала его в "День защитников и защитниц Украины".
Сегодня в рамках Всемирной кампании #DefendingUkraine в 50 городах мира запланировано 50 митингов.