Резников сообщил, что в боевых действиях на территории Украины принимают участие около 5 тыс. женщин, поэтому для них был разработан экспериментальный образец бронежилета.

Решено изготовить и передать в подразделения Вооруженных сил Украины партию образцов женской военной формы, ее испытание завершится к концу мая, сообщает Министерство обороны Украины.

"До конца мая будет завершен следующий этап испытания женской военной формы украинских производителей", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что на совместном совещании Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ с представителями отечественных производителей и общественных организаций были обсуждены результаты первого этапа экспериментального ношения новых образцов женской формы.

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"Присутствующими были предложены варианты конструктивных изменений к действующей модели костюма летнего полевого с учетом особенностей анатомии женской фигуры и продемонстрированы четыре новых образца летней униформы. По результатам встречи принято решение изготовить новую партию образцов формы для передачи в подразделения. Ожидается, что ее испытание завершится до конца мая", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в войсках продолжаются опытные испытания образцов женского белья, предоставленных общественными организациями "Forma two" и "Смелая Украина". В сообщении сказано, что если эти образцы получат положительные отзывы женщин-военнослужащих, то Управление матобеспечения до мая разработает соответствующую техническую спецификацию Министерства обороны Украины.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что на сегодня в Вооруженных силах Украины служат 41 тысяча женщин, еще около 19 тысяч - являются гражданскими работниками, работающими для нужд армии.

По его словам, непосредственно в боевых действиях участвует около 5 тысяч женщин. "Кроме удобной формы, мы также продолжаем и работу по обеспечению наших защитниц и бронежилетами с учетом антропологических особенностей. Экспериментальный образец бронежилета для женщин уже разработан, проведен ряд рабочих встреч с представителями потенциальных производителей, которые имеют возможность изготавливать бронежилет для защитниц. После проведения технической спецификации и успешных полевых испытаний, бронежилеты будут поставлены на обеспечение в Вооруженные силы Украины. Я надеюсь, уже скоро мы сможем отчитаться о положительных результатах", - сказал Резников.

Мобилизация женщин - что известно

В Украине еще в октябре 2022 года приняли закон, согласно которому женщины могут добровольно становиться на воинский учет. Однако есть исключения: женщины с медицинской профессией должны сделать это обязательно.

Вместе с тем, существует список профессий, соответствующих боевым специальностям, но женщины с ними могут мобилизоваться только по собственному желанию.

Ранее украинская парамедик рассказала, к чему надо быть готовым женщинам, которые решили идти в ВСУ.

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