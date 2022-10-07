Законопроект поддержали 297 депутатов.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в статью 1 закона "О воинской обязанности и военной службе" (№6482), которым устанавливается взятие женщин определенных профессий на воинский учет по их желанию.

За это решение проголосовали 297 народных депутатов.

Законом устанавливается, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на учет военнообязанных.

Видео дня

Ранее в соответствующем положении указывалось, что женщины, которые имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных.

Устанавливается, что женщины, которые имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном МОУ, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных выше, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Воинский учет женщин в Украине

Как сообщал УНИАН, 7 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что воинский учет для женщин отсрочен еще на один год – до 1 октября 2023 года.

Напомним, что 11 октября 2021 года Министерство обороны одобрило приказ №313 "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".

В перечень профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включили журналисток, программистов, музыкантов, работниц ресторанов и гостиниц, бухгалтеров и многих других. Приказ распространяется на украинок в возрасте от 18 до 60 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: