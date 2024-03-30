Это особенно актуально для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии, отметил министр.

Украинцы смогут жениться онлайн в государственном приложении "Дія" по видеосвязи и заверить документы "Дія.Підписом". Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Брак по видеосвязи в "Дія" - правительство поддержало постановление. Украинцы смогут жениться прямо в приложении. Это особенно актуально для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии", - отметил Федоров.

По его словам, женить молодоженов по видеосвязи будет сотрудник ГРАГСа, а документы они заверят "Дія.Підписом".

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"Это будет прорыв в сфере государственных услуг, такого нет нигде в мире. Быстро, как в Лас-Вегасе, удобно и просто, как все остальное в "Дія", - добавил министр.

Приложение "Дія" - последние новости

С 11 марта граждане Украины могут использовать "Дію" в странах Европейского Союза в качестве цифрового кошелька.

22 марта у украинцев появилась возможность подтянуть собственный аттестат, диплом и другие образовательные документы в приложении "Дія". Впоследствии в приложении будут и приложения.

Уже с апреля украинцы будут через "Дію" в несколько кликов подавать заявления в Международный реестр убытков.

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