Служба безопасности Украины сделала представление относительно этих людей.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что сделан очередной шаг с целью очищения Украины от тех, кто встал на сторону российского агрессора.

"Сегодня я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг для защиты и очистки нашей страны от тех, кто на стороне агрессора", - сообщил президент в вечернем обращении к украинцам.

Как отметил глава государства, есть представление от Службы безопасности Украины относительно лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства.

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"Завтра же будет сделан еще один юридический шаг на выполнение санкционных решений СНБО. Мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов", - подчеркнул глава государства.

Санкции Украины против россиян

Как сообщал УНИАН, 28 января, Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны относительно введение санкций против юридических и физических лиц, которых Россия использует, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат.

Также недавно украинский лидер ввел санкции против 198 граждан Российской Федерации, Украины и Беларуси.

3 января Зеленский анонсировал об очередных санкционных решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении тех, кто работает на российскую агрессию.

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