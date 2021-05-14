14 мая Украина впервые отмечает День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Сегодня же в Киеве открыли символическую синагогу «Место для размышлений» в Бабьем Яру.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении государственной стипендии для украинцев, которые спасали евреев в Холокост во время Второй мировой войны.

Читайте такжеВ Украине зафиксировали всплеск попыток суицида среди подростковОб этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на церемонии торжественного открытия символической синагоги «Место для размышлений» в Бабьем Яру.

Церемония была приурочена ко Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Открытие состоялось при участии чиновников, религиозных лидеров, послов, культурных и общественных деятелей, праведников и их родственников.

В частности, Ермак на церемонии открытия символической синагоги подчеркнул, что сегодня важно почтить память о людях, погибших в Бабьем Яру, и поблагодарить тех, кто спасал их, рискуя собственной жизнью.

«К сожалению, слово «война» и война как таковая не исчезли из нашей жизни», - отметил он.

Он поблагодарил тех, кто приложил усилия и сделал возможным открытие этого «Места для размышлений».

«Я хотел бы поблагодарить и сказать, что государство сделает все, чтобы мемориал в Бабьем Яру стал грандиозным, одним из величайших музеев, местом памяти в мире», - сказал Ермак.

Он также передал слова благодарности и уважения от президента Украины и сообщил, что глава государства подписал указ, которым устанавливается постоянная государственная стипендия для Праведников, украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что символическая синагога «Место для размышлений» в Бабьем Яру является большим шагом на пути восстановления памяти обо всех, кто погиб в этом месте в годы Второй мировой войны.

«Важно, что именно здесь, непосредственно в месте трагедии и в месте упокоения погибших, открыта символическая синагога, где каждый сможет духовно вспомнить погибших... Убежден, что мемориальная синагога станет святым местом, и духовного единения и братского диалога», - отметил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в Киеве, в Бабьем Яру, открыли символическую синагогу, которая станет одним из элементов Мемориального центра Холокоста.

14 мая Украина впервые отмечает День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Памятную дату в этом году ввела Верховная Рада Украины своим постановлением, которое было принято 2 февраля.

Праведники мира в Украине

По состоянию на 1 января 2020 года 2 659 граждан Украины удостоены Израилем звания Праведника народов мира за спасение евреев от Холокоста, то есть нацистской политики уничтожения.

Первым среди украинцев таким званием была отмечена Мария Бабич, которая в оккупированном Ровно спасла еврейскую девочку Ирит Осипову. После войны Бабич стала членом семьи Осиповых и вместе с ними уехала в Израиль. Звание праведницы народов мира ей было присвоено 1 мая 1962 года.

В то же время тысячи спасателей до сих пор остаются непризнанными и неизвестными.

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Автор: Константин Гончаров