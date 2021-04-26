Президент призвал глав церквей обратиться к верующим относительно соблюдения противоэпидемических мер в храмах.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей обратиться к верующим относительно соблюдения противоэпидемических мер во время посещения храмов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга по поводу вручения лицензии на эксплуатацию ядерной установки «ХОЯТ-2» (хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа) в Чернобыле.

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"Мы сейчас видели кадры (во время посещения верующими храмов в Вербное воскресенье - УНИАН), где очень много людей, где очереди к церквям стоят – мне кажется, что из-за COVID-19 у нас может быть еще одна волна. Вот где есть проблема", - сказал Зеленский.

"Я бы на месте глав церквей обратился еще раз ко всем людям и сказал им, чтобы все же они помнили, что вера очень важна, но она важна для живых, прежде всего", - добавил глава государства.

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19 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ожидает роста количества больных COVID-19 после пасхальных и майских праздников.

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 5 тыс. 062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 030 тыс. 333 человека. Выздоровели 1 млн 579 тыс. 438 человек. ПЦР-тестов проведено 9 млн 256 тыс. 290. Летальных случаев зарегистрировано 42 тыс. 518.

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Автор: Константин Гончаров