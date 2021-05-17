Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу решить вопрос с возвращением домой украинцев из Непала, который закрыл воздушное пространство из-за карантина.
Об этом Зеленский заявил на селекторном совещании под его председательством, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Должны найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой", - подчеркнул Зеленский.
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Украинские туристы в Непале: что известно
12 мая спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил УНИАН, что в Непале в четырех украинских граждан выявлен COVID-19, всего 107 украинцев не могут покинуть страну из-за приостановки авиасообщения в связи с карантинными ограничениями.
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