Соответствующие законы были приняты парламентом 23 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Как отмечается в карточках соответствующих законопроектов на сайте парламента, законы были возвращены с подписью от президента Украины сегодня, 7 августа.

Военное положение и мобилизация в Украине - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 23 июля Верховная Рада Украины проголосовала за продление срока действия военного положения в Украине до 9 ноября 2024 года. Парламентом также была продлена на 90 дней всеобщая мобилизация.

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Это было уже 12 голосование в парламенте Украины за продление военного положения и мобилизации.

Как известно, во время действия военного положения в стране, в частности вводится комендантский час - в это время граждане не могут находится на улицах без специальных разрешений. Для граждан призывного возраста ограничена возможность выезда за границу. Во время военного положения также запрещены политические акции, митинги.

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