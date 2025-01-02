Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон о восстановлении права военнослужащих на увольнение с военной службы по причинам гибели или пропажи без вести их неполнородных брата или сестры.

Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта (№ 11531) на сайте Верховной Рады.

Так, 31 декабря 2023 года акт был возвращен в парламент с подписью Президента. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Согласно документу, Кабинету Министров Украины в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего Закона:

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации этого Закона,

обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом.

Освобождение военных, неполнородные родственники которых погибли на войне

Как сообщал УНИАН, 20 ноября прошлого года Верховная Рада проголосовала за законопроект о демобилизации военнослужащих, чьи неполнородные родственники погибли на войне. Законопроект № 11531 поддержали 308 народных депутатов.

Как уточнил нардеп Алексей Гончаренко, который был инициатором законопроекта, "Рада предоставила право на освобождение тем, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях". Неполнородными называют братьев и сестер, у которых общий только кто-то один из родителей - мать или отец.

Ранее, 21 августа Верховная Рада поддержала законопроект № 11391, который предусматривает предоставление отсрочки от мобилизации гражданам, чьи близкие родственники, в том числе и неполнородные брат или сестра, погибли или пропали без вести, участвуя в боевых действиях во время действия военного положения.

В законопроекте 11531 речь идет уже о полном освобождении от мобилизации и военной службы для действующих военных, что, по словам Гончаренко, является справедливым шагом для родственников погибших.

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