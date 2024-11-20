Неполнородными братьями и сестрами считают людей, у которых общие либо мать, либо отец.

Верховная Рада проголосовала за законопроект об увольнении с военной службы лиц, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий. Об этом заявили народные депутаты Алексей Гончаренко, который был инициатором законопроекта, а также Ярослав Железняк.

По словам Железняка, сегодня 308 нардепов поддержали законопроект № 11531 - обеспечение равных прав и возможностей военнослужащих наравне с мужчинами, которые имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации в части права на увольнение с военной службы по причинам гибели или пропажи без вести во время участия в боевых действиях их неполнородных брата или сестры.

"Рада предоставила право на увольнение тем, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях. За - 308", - отметил Гончаренко.

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Нардеп отметил, что является автором этого законопроекта и добавил, что долго добивался его принятия.

Отметим, что неполнородными называют братьев и сестер, у которых общий только кто-то один из родителей - мать или отец.

Демобилизация родных погибших военнослужащих

Как сообщал УНИАН, ранее комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал демобилизацию тех военных, чьи брат или сестра погибли на войне.

Как пояснили в комитете, "право на увольнение с военной службы получат военные, по причинам гибели или пропажи без вести во время участия в боевых действиях их неполнородных брата или сестры; а также, если их пеповнородным брату или сестре было присвоено посмертно звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года)".

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