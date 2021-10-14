К поздравлениям президента присоединилась и первая леди Елена Зеленская, которая рассказала о героическом подвиге украинок в ВСУ "наравне с мужчинами".

Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем защитников и защитниц Украины.

Текст приветствия обнародован на сайт главы государства.

"Этот всенародный праздник вобрал в себя глубинные исторические традиции украинцев и неразрывно соединился с праздником Покрова и Днем Украинского казачества. В эти тяжелые для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг — с оружием в руках обороняете родную землю от российского агрессора", - отметил глава государства, обращаясь к защитникам и защитницам.

От имени украинского народа он поблагодарил защитников и защитников Украины за добросовестное выполнение военного, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

"Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украинского государства", - добавил президент.

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По его словам, вера, правда и доблесть как символы праздника Покрова всегда помогали украинцам выстоять в борьбе с врагами и в дальнейшем вдохновляют нас на победу.

"Пусть несокрушимый и непокоренный казацкий дух защитников украинской земли всех поколений навсегда будет для нас неисчерпаемым источником вдохновения для развития современной и крепкой Украины", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, первая леди Украины Елена Зеленская также поздравила граждан с большим праздником. В этом году он особенный, поскольку в новом формате отмечается впервые - День защитников и защитниц.

Свой пост с поздравлением она опубликовала на своих страницах в социальных сетях Instagram и Facebook.

Елена Зеленская подчеркнула, что давно было заведено то, что роль защитника уверенно выполняют именно мужчины, а женщинам назначается роль тех, кого нужно защищать. Именно поэтому вклад женщин в защиту Украины оставался на втором плане, что было дикой несправедливостью. Теперь, как пишет Елена Зеленская, все изменится. На сегодня в рядах Вооруженных сил Украины уже более 31 тысячи женщин.

"Они наравне с мужчинами защищают мир и спокойствие в нашей стране. Пора признать это равенство и гордиться тем, что в Украине одинаково почитают как мужчин, так и женщин, защищающих Родину. Спасибо всем-всем защитникам и защитницам Украины. Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, вдохновения на службе и мира всем нам" - сказано в сообщении под постом.

По случаю Дня защитников и защитниц Украины Владимир Зеленский также принял участие в церемонии памяти погибших за Украину, состоявшейся на Михайловской площади в Киеве.

Глава государства возложил цветы к Стене памяти погибших за нашу страну. Была объявлена ​​минута молчания, после чего военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины. Воины почетного караула салютовали шестью залпами.

Также память погибших за Украину почтили руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Украины Андрей Таран, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

Кроме того, на Михайловской площади Глава государства осмотрел образцы современного вооружения и военной техники.

Владимиру Зеленскому продемонстрировали средства разведки, средства управления и связи, ударные и огневые средства, в частности ракетный комплекс "Нептун", ПТРК "Стугна", многоцелевую роботизированную платформу Agema, многоцелевую роботизированную платформу с ударным модулем РСВК-М, беспилотную роботизированную платформу Scorpio- 2, ударные беспилотные авиационные комплексы ST-35 "Гром" и Skyfist.

Как писал УНИАН, сегодня в Украине отмечают День защитников и защитниц, День украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы.

Официально этот день является выходным.

14 октября стало государственным праздником с 2014 года на фоне усиления в обществе идей декоммунизации и вооруженной агрессии России на Донбассе. Праздник ввел своим указом на то время президент Украины Петр Порошенко. В то же время он отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской армии и Военно-морского флота.

Датой праздника неслучайно выбрали 14 октября, ведь в этот день отмечают также День украинского казачества, символом которого была Богородица.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева