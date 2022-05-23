Президент отметил важность помнить людей, которые отдают жизни за то, чтобы Украина могла жить свободно и выбирать самостоятельно, с кем дружить, кого уважать.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами еще 194 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них 44 – посмертно.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении.

"Каждый и каждая должны всегда помнить об этих людях. Тех, кто отдает жизнь за Украину. Отдает, чтобы все поколения нашего народа могли жить свободно и выбирать самостоятельно, с кем дружить, кого чтить и какие ценности передавать своим детям", - сказал он.

Напомним, накануне Зеленский осудил петицию с просьбой снять запрет с призывников на выезд из Украины с такими словами: "Я не до конца понимаю, к кому эта петиция — ко мне эта петиция, или, может, к родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину?".

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