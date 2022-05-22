По мнению президента, это некорректный запрос на фоне гибели десятков солдат на фронте.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал петицию с просьбой разрешить мужчинам призывного возраста покидать Украину. По мнению главы государства, сейчас выдвигать такие предложения некорректно, ведь сотни тысяч солдат защищают страну на фронте, пока другие хотят уехать.

Соответствующий комментарий президент дал во время брифинга в воскресенье, 22 мая.

"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция — ко мне эта петиция, или может к родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 человек [гибнут] на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства", — сказал Зеленский.

Глава государства привел статистику смертей среди украинских солдат в самой горячей точке на фронте. Однако непонятно, какой промежуток времени имел ввиду президент. По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, самая сложная ситуация на фронте — в направлении Бахмута, куда враг в течение двух суток перебрасывал дополнительные силы.

Касательно петиции Зеленский подчеркнул, что она "не совсем ко мне". Однако президент пообещал рассмотреть ее в сроки, установленные законом. Напомним, петиция с просьбой разрешить выезд призывникам набрала 25 тысяч подписей вчера, 21 мая. Это количество гарантирует, что президент изучит предложение.

УНИАН провел в своем Telegram-канале голосование насчет того, стоит ли разрешать выезд призывников. С его результатами можно ознакомиться ниже.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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