Глава государства выступает за то, чтобы убрать из современных отношений со всеми соседями Украины, кроме оккупантов, все споры и "давление прошлого".

Совместный погранично-таможенный контроль, который будет введен между Украиной и Польшей, уберет ряд коррупционных рисков и ускорит прохождение таможенных процедур.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, распространенном в Telegram.

"Вводим с Польшей совместный таможенный контроль. Это значительно ускорит прохождение процедур на границе. Уберет большинство коррупционных рисков. Но также это и начало нашей интеграции в общее таможенное пространство Евросоюза. То есть действительно исторический процесс", - сказал глава государства.

Также Зеленский сообщил, что говорил сегодня с президентом Польши Анджеем Дудой об оборонной поддержке для Украины, об усилении санкций против России, и о необходимых шагах для полноправного членства Украины в Евросоюзе.

Зеленский также сказал, что считает "правильным жестом" принять закон в Украине, который будет зеркальным соответствием принятого в Польше закона об украинцах.

"Украинцы и украинки, которые временно находятся в Польше, спасаясь от этой войны, де-факто и де-юре получили те же возможности, что и поляки... Давайте продемонстрируем нашу благодарность и наше уважение. И хочу также, чтобы это было элементом нашей новой политики соседства. Мы должны решать споры и убрать давление прошлого из наших современных отношений со всеми соседями Украины, которые нас уважают, которые не являются оккупантом нашего государства", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда договорились о подписании двустороннего соглашения по совместному погранично-таможенному контролю.

Также во время речи в Верховной Раде президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

13 марта в Польше вступил в силу закон о поддержке граждан Украины, прибывающих в страну из-за агрессии РФ.

Закон регулирует вопросы легальности пребывания украинцев в Польше и оказания им всесторонней поддержки.

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