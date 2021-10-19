Президент подчеркнул, что он однозначно против локдауна.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал два возможных пути развития ситуации с коронавирусом в Украине. Он не исключает введения полного локдауна.

Об этом Зеленский заявил в интервью телеканала ICTV.

"Есть два пути... Вакцинация или локдаун. Вот и все. Мы каждый день перед этим выбором. Я против локдауна максимально - из-за экономики. Потому что нет локдауна, мы видим цифры - мы растем", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в стране сейчас растет ВВП, а наполнение бюджета в этом году даже больше, чем было запланировано.

"Я против локдауна, поэтому выбор один - вакцинация. В последний момент мы будем поддерживать локдаун во всем государстве", - добавил он.

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Напомним, ранее руководитель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что в Украине не планируют вводить общенациональный локдаун из-за ухудшения эпидемической ситуации. По словам депутата, помочь тому, чтобы Украина не шла на новый локдаун, может вакцинация населения от коронавируса.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко