Как уверяет руководитель профильного парламентского комитета, таких планов у власти нет.

В Украине не планируют вводить общенациональный локдаун из-за ухудшения эпидемической ситуации.

Об этом в эфире телеканала Интер заявил руководитель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Общенационального локдауна премьер-министр и правительство не планирует", - заверил он.

По словам депутата, помочь тому, чтобы Украина не шла на новый локдаун, может вакцинация населения от коронавируса.

Читайте такжеВо Львове еще больше ужесточили карантин: что запрещено

"На сегодняшний день около восьми миллионов людей имеют одну прививку, около 6,5 миллионов - две прививки от COVID-19. И это позволяет работать в адаптивном карантине. Даже в "красных" зонах, а мы уже имеем пять областей, не будет вводиться полный локдаун. Сегодня на центральном уровне мы вводим только "желтый" уровень опасности, а уже на местах местные власти вводят те уровни, которые соответствуют состоянию заболеваемости, состоянию со свободными кроватями в больницах, состоянию со свободными кроватями с кислородом в больницах. И они уже вводят адаптировано на местах свой карантин", - сказал Радуцкий.

Ранее в Минздраве спрогнозировали, что с конца октября до середины ноября в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19. По словам замминистра, нынешняя статистика - это начало активной волны и рост заболеваемости.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Юрий Годован