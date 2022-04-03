Глава государства не намерен ставить подпись, если соответствующие изменения примет Верховная Рада.

Президент Украины Владимир Зеленский советует инициаторам изменения текста Государственного гимна Украины взять в руки оружие и пойти на фронт.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Хочу сказать несколько слов и тем политикам, некоторым депутатам Верховной Рады Украины, которые абсолютно не понимают, что происходит в сердцях наших людей. Настолько не понимают, что придумали менять национальный гимн. У меня вопрос к этим лицам: А что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право менять слова гимна. Вы что, выдающиеся поэты? Может вы отличились чем-то в боях за Украину или сейчас время такое, что можно гимн менять? И это надо, когда тебе захочется...", - подчеркнул Зеленский.

"Успокойте эмоции. Прекратите выставлять себя дураками. Считаю, что авторам этих и других подобных законопроектов, предложений, стоило бы взять оружие в руки и пойти на поле боя, если у вас есть эти возможности. Только там что-то поймете", - заявил президент.

"И даже, если случайно за что-то подобное проголосуют, все равно, моей подписи под такими законопроектами не будет. Не тратьте время", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрировано два законопроекта о внесении изменений в текст государственного гимна Украины.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений к Закону Украины "О Государственном Гимне Украины" (№7162) (инициатор законопроекта Людмила Буймистер) и альтернативный к нему законопроект с аналогичным названием, №7162-1 (инициаторы - Иван Юнаков и Георгий Мазурашу).

Так, первым законопроектом предлагается первые две строки куплета изложить в новой редакции: "Переможе Україна! І слава, і воля, / Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля". Наразі ці рядки звучать так: "Ще не вмерла України і слава, і воля, / Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля".

Автор законопроекта в пояснительной записке к нему отмечает, что его принятие "позволит официально закрепить в тексте Государственного Гимна Украины важную украинцам фразу - победит Украина". "Новая редакция первых двух строк государственного гимна будет как нельзя лучше показывать то, за что борется и ради чего живет вся единая Украина с 24 февраля 2022 года", - объясняет Буймистер.

Вторым законопроектом предлагается установить, что государственным гимном Украины является национальный гимн на музыку М. Вербицкого.

Авторы этого законопроекта в пояснительной записке отмечают, что принятие их законопроекта и изложения Государственного Гимна Украины в новой редакции "ознаменует новый исторический этап развития Украинского государства, его народа и нации, закрепит победу в борьбе за существование и защиту независимости".

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