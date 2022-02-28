Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сказал, что следующие 24 часа будут иметь решающее значение для Украины.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, Джонсон заверил Зеленского, что Великобритания и её союзники сделают всё возможное, чтобы гарантировать, что оборонительная помощь достигнет Украины, говорится в заявлении пресс-секретаря.

Также Джонсон добавил, что его страна передаст Украине дополнительные 40 млн фунтов стерлингов. Эти деньги будут направлены на медицинские материалы для украинцев.

Ранее представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны-члены Европейского Союза предоставят Украине боевые самолеты для борьбы с российской агрессией.

Позже президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина станет членом Евросоюза.