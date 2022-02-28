Украина должна вступить в Евросоюз, заявила в интервью Euronews президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На вопрос корреспондента о том, как в ЕС реагируют на что, что десятки тысяч людей по всей Европе выходят на улицы и выражают свою поддержку Украине, требуя принять ее в Евросоюз, фон дер Ляйен сказала:

"Украина хочет нашей полной солидарности и она увидит ее. Украина уже включена в некоторые процессы, например, интеграция украинского рынка в единый рынок. Мы тесно сотрудничаем и в других сферах, например, в энергетике и других областях. Со временем Украина присоединится к нам. Эта страна - часть нашей семьи, одна из нас, и мы хотим видеть её в Евросоюзе"

Владимир Зеленский также сегодня во время беседы с фон дер Ляйен обсудил перспективы членства Киева в Евросоюзе, о чем сообщил в своем Twitter.

Ранее представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны-члены Европейского Союза предоставят Украине боевые самолеты для борьбы с российской агрессией.