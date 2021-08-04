Во Львовской области суд признал виновной в буллинге (травле) 60-летнюю Надежду Волощук, которая работала в Солонковской общеобразовательной школе учительницей информатики.
За травлю ученика суд решил наказать учительницу штрафом в сумме 850 гривень, говорится в сюжете ТСН.
Издание отметило, что женщину уволили со школы еще до решения суда.
В сети в мае появилась информация, что в Солонковской общеобразовательной школе учительница информатики Волощук буллила семиклассника. В частотности, стало известно, что женщина заставляла школьника проглотить бумажный самолетик.
Учительница также вымахивала перед мальчиком ножом, когда узнала, что у него нет ручки, и угрожала отрезать пальцы, чтобы он писал своей кровью.
После того, как инциденты стали достоянием общественности, учительница признала, что так и было, и назвала поступки "шутками".
Женщину решили привлечь к ответственности. В Кодексе Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание за буллинг участника образовательного процесса – ст. 173-4.
За такое правонарушение грозит, в частности, штраф от 50 до 100 необлагаемых налогов минимумов доходов граждан (составляет 17 грн).